Birra hap poret e lëkurës dhe e ushqen atë me vitaminën B

Banja dhe birra sikur nuk shkojnë mirë më njëra-tjetrën, por çekët nuk mendojnë kështu. Në një prej hoteleve më të njohura të Çekisë, klientët mund të provojnë edhe banjat më birra.

Sipas tyre, birra hap poret e lëkurës dhe e ushqen atë me vitaminën B. Në banjën me birrë është e këshillueshme të qëndrohet 20 minuta dhe pas saj lëkura juaj do të jetë shumë e butë.

Gjatë kohës së relaksimit klientët e hotelit shijojnë me kënaqësi edhe nga një birrë./21Media

