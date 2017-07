Pas publikimit të bisedës së Arbana Xharrës

Pas publikimit të bisedës së Arbana Xharrës

Zëdhënsi i Vetëvendosjes, Shkodran Hoti përmes një postimi në facebook ka thënë se Arbana Xharra ka urrejtje të pashpjegueshme për VV’në, kështu duke i postuar edhe disa fotografi nga një bisedë me Arbana Xharrën.

Mirëpo, kjo e fundit ka reaguar duke thënë se “Vetëvendosje” me metodat e KGB-së (shërbimi sekret famëkeq rus), ka provuar të më kompromentojë.

“I ka përdorë aktivistët e vet, duke e cenu privacinë time. Mesazhet e publikuara nuk dallojnë nga qëndrimi im në publik. Unë në mesazhe private, por edhe publikisht ju kam tregu çfarë mendoj për Albin Kurtin”, ka thënë ajo përmes një shkrimi në “Facebook”.

Ajo iu drejtua VV-se se me këto metoda po bëjnë autogola, sic thotë Xharra duke e dëshmu qe ju jeni Sherbim Sekret i Shantazheve.

“Për mungesë dëshmish ndaj meje për ndonjë aferë korruptive, e shumta që po bëni po jau “bastisni”, telefonat aktivistëve tuaj. Kot. Mesazhe kemi secili prej nesh. Madje, kam edhe mesazhe të tjera me miq të mi që sot janë në VV, në pozita të larta. Veprim i ulët nxjerrja e mesazheve private në publik. Megjithatë, duke synu “dekonspirimin” tim, dekonspiruat shërbimin tuaj!”, ka shkruar Xharra.

Ndërsa, zëdhënësi i VV-së, Shkodran Hoti tha se Arbana Xharra paska reaguar për mesazhet që ia kam publikuar dhe më paska krahasuar me KGB’në ruse. “Si duket, zonja që flet për shantazhe e shërbime sekrete, po harron se është në partinë e ShIK-ut, të cilin po ashtu e quante dikur shërbim famëkeq. Por, aty përfundoi, u tregtua dhe lëpiu atë që kishte pështyer për vite të tëra”, thuhet në reagimin e Hotit.

Megjithatë, ai thotë se sa i përket përmbajtjes së bisedave, çështja nuk është tek mendimi i saj për Albin Kurtin sepse sipas Hotit edhe ashtu nuk është se është shquar Xharra ndonjëherë për ndonjë mendim.

“Çështja është tek metoda e propagandimit, që flet për mendësinë e saj, të cilën do t’ia kishin zili edhe policët politikë të Gulagut stalinian”, ka shkruar zëdhënësi i VV-së.

“Besoj se në të ardhmen përveç krahasimit me KGB, Arbana do të konsultohet me Kamishin për të ma shndërru edhe emrin në Shkodranovski, siç bënin bashkëpartiakët e saj ndaj njëri-tjetrit”, thuhet në fund të reagimit të Hotit ndaj Xharrës./21Media