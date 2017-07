Sipas Hotit përpjekja e fundit i qartësoi të gjitha

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK- AKR- Alternativa, Avdullah Hoti ka deklaruar se askush nga LAA nuk do ta votojë Ramush Haradinajn për kryeministër.

“Nga sot të gjitha konspiracionet moren fund. Perpjekja e fundit i qartesoi te gjitha. Deputetet e LDK-se jane unik. Deputetet e koalicionit LAA jane unik. Qeveria e ardhshme eshte proevropiane. Pike”, ka shkruar Hoti në Facebook.

Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen me kryetarë të degëve, të cilët diskutuan dhe përkrahën kryetarin, Isa Mustafa dhe Kryesinë e LDK-së në qëndrimet e partisë në raport me formimin e Qeverisë. ”Kryetarët e degëve siguruan kryetarin Mustafa se deputetët e degëve përkatëse, janë unik dhe të bashkuar rreth qëndrimeve të LDK-së, dhe refuzimit të plotë për çfarëdo bashkëpunimi me koalicionin PAN”, njoftohet në një komunikatë të LDK-së./21Media