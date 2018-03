Sot po mbahet seancë e jashtëzakonshme për qëllim të ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi

Kryetari i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, deklaroi se në mënyrë që të votohet kjo marrëveshje, duhet të merren parasysh kërkesat e koalicionit qeverisës si dhe ato të LDK-së.

Hoti vazhdoi duke thënë se LDK ka qenë dhe është për votimin e demarkacionit, së bashku me 27 deputetët e saj. Ai bëri të ditur se mbrëmë kanë shfaqur qëndrimet e tyre ku janë dakorduar me PDK-në dhe Nisma-n, e presin që edhe AAK të pajtohet me këto qëndrime, shkruan rtv21.tv.

Kjo temë sipas Hotit është e rëndësishme, dhe seanca nuk duhet filluar pa u arritur konsensus i përbashkët. Demarkacioni nuk duhet rrëzuar por ratifikuar për të hapur rrugë korrigjimit të kufirit, ka përfunduar Hoti./21Media