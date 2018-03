Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka komentuar përjashtimin e Agjencisë Kosovare për Akreditim nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka komentuar përjashtimin e Agjencisë Kosovare për Akreditim nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë

Ai tha se kjo ndodhi për shkak të shkarkimit jo ligjor të Bordit të Agjencisë Kosovare për Akreditim nga ana e Ministrit të Arsimit më 25 shtator 2017.

Hoti ka shkruar në Facebook se për aq kohë sa është kjo qeveri, Kosova jo që nuk do të integrohet, por do të largohet nga Bashkimi Evropian.

“Është bërë shumë mund për të përmbushur standardet për anëtarësim në këtë organizatë. Ndërkaq, me një vendim të papërgjegjshëm dhe me ndërhyrje politike, kthehemi me vite prapa”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë i Hotit:

Në vizitën e delegacionit më të lartë të Komisionit Evropian në Prishtinë, Kosova përjashtohet nga një organizëm evropian.

Për shkak të shkarkimit jo ligjor të Bordit të Agjencisë Kosovare për Akreditim nga ana e Ministrit të Arsimit më 25 shtator 2017, kjo Agjenci përjashtohet nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë.

Në vendimin e Komitetit të kësaj organizate evropiane, theksohet se për shkak të mënyrës se si është shkarkuar Bordi, Agjencia Kosovare e Akreditimit e ka humbur aftësinë që të veprojë në mënyrë të pavarur.

Në letrën e dërguar nga Ministri i Arsimit në këtë organizatë theksohet se vendimi i tij është kërkuar nga Kryeministri mbi bazën e informatave të klasifikuara për veprime jo ligjore të disa anëtarëve të Bordit. Por, deri më tani, Ministri dhe as Kryeministri nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim ligjor lidhur me këto shkelje të pretenduara të anëtarëve të Bordit.

Kjo është goditje për Kosovën. Kjo ka qenë arsyeja e mocionit që kemi ngritur në Kuvendin e Kosovës që pika për emërimin e anëtarëve të rinj të Agjencisë Kosovare të Akreditimit të shtyhet derisa Ministri i Arsimit nuk e informon Kuvendin e Kosovës për arsyet e shkarkimit.

Për aq kohë sa kemi këtë qeveri, ne jo që nuk do të integrohemi, por do të largohemi nga Bashkimi Evropian. Është bërë shumë mund për të përmbushur standardet për anëtarësim në këtë organizatë. Ndërkaq, me një vendim të papërgjegjshëm dhe me ndërhyrje politike, kthehemi me vite prapa.