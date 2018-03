Hoti e quajti skandaloz vendimin e kryeministrit Ramush Haradinaj për rritje të pagave

Është e palogjikshme që kjo Qeveri e cila ka marrë vendime skandaloze dhe të vazhdojë më tutje, por vendi duhet të përgatitet për zgjedhje të reja. Kështu pohoi në një intervistë për KP, shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, sipas të cilit kjo është një Qeveri copë-copë, e cila është formuar gjoja për vendime të mëdha, e të cilat nuk po mund t’i marrë.

Hoti thotë se nuk do të tolerojnë që edhe më tej të zvarritet çështja e demarkacionit, pasi nuk ka arsye që kjo çështje të prolongohet më tutje.

Ndërkaq e quajti skandaloz vendimin e kryeministrit Ramush Haradinaj për rritje të pagave, por tha se nuk është ky i vetmi vendim skandaloz i tij, sepse kryeministri vendime të tilla ka marrë dhe me rastin e faljes së borxheve për prodhuesit e ujit, i cili së shpejti duhet të dorëzohet për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese, pasiqë është tejkalim i kompetencave të kryeministrit.

Edhe vendimet tjera për ndarjen e mjeteve nga rezervat shtetërore, sipas tij, në disa raste është në kundërshtim me ligjin, e që është shpërdorim i mjeteve të parave publike. Hoti tha se kryeministri do të duhej ta ruante buxhetin e shtetit dhe jo ta shpërdorojë atë, siç bënë ai duke e nda, sipas interesave të ngushta.

Hoti ka folur dhe lidhur me iniciativën për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, iniciativë kjo e cila sipas tij e ka fut Kosovën në një cikël të izolimit ndërkombëtar.

Ndërsa tha se brenda muajit shkurt, gjërat do të definohet dhe se kjo Qeveri duhet të shkojë, pasiqë vendit i duhet një Qeveri pro evropiane, me njerëz kredibil, me të kaluar të pastër, që mund të marrin përsipër zhvillime dhe vendime të mëdha.

Hoti nuk e komentoi darkën e krerëve institucional, në shtëpinë e zëvendëskryeministrit të Kosovës, Bexhet Pacollit, duke thënë se është çështje e tyre private, ku shkojnë në darka e dreka dhe se ajo që atij i intereson është puna brenda institucioneve dhe vendimmarrja institucionale.