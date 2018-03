PDK dhe Nisma sipas Hotit kanë pranuar që të hedhet në votim demarkacioni pa raportin e Bulliqit

Kryetari i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti tha se janë dakorduar për një draft të ri përmes së cilës synohet t’i jepet zgjidhje demarkacionit. Ai thotë se nuk pajtohen assesi që raporti i Bulliqit të dal në votim

Hoti në një prononcim për medie tha se kanë arritur marrëveshje me PDK-në dhe Nismën dhe sipas tij këtyre dy subjekte politike iu mbetet të bisedojë me AAK-në për ta bindur.

Ai tha se se duhet të bëhet marrëveshje edhe me VV-në dhe të votohet marrëveshja edhe pa nevojën e votave të Listës Serbe.

Sipas tij, koalicioni duhet të punojë t’i ketë 61 vota dhe me 27 të LDK-së, do të kalojë demarkacioni me Malin e Zi.

Ai shtoi se në nenin 3 të draft ligjit t’i bashkohet deklarata e presidentëve dhe ta kenë deputetët raportin e komisionit Meha, raportin e komisionit ndërkombëtar të Presidentes Jahjaga, raportin e komisionit të Akademisë së Shkencave por raporti i Bulliqit nuk mund të marrë fuqi në Kuvendin e Kosovës./21Media