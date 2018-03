Hoti reagon pas deklaratës së Edi Ramës

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.

Rama sot në seancën solemne për pavarësinë e Kosovës, deklaroi se Kosova dhe Shqipëria në të ardhmën mund të kenë një president, simbol të unitetit kombëtar

“Kosova dhe Shqipëria do të kenë politikë të jashtme dhe jo vetëm ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë”, tha Rama.

E këtë deklaratë të Ramës, Hoti e ka quajtur mungesë respekti për aspiratat e kosovarëve për shtet te pavarur.

“Propozimi i Edi Rames per president mbarekombetar eshte mungese respekti per aspiratat e kosovareve per shtet te pavarur, te integruar ne BE dhe NATO”, ka shkruar Hoti në Facebook./21Media