Pas deklarimit të kryetarit të grupit parlamentar të Vetëvendosjes se nuk pajtohen me asnjërin propozim, Avdullah Hoti reagoi

Pas deklarimit të kryetarit të grupit parlamentar të Vetëvendosjes se nuk pajtohen me asnjërin propozim, Avdullah Hoti reagoi

Kryetari i grupit parlamentar të LDK qartësoi edhe një herë qëndrimin e tyre, duke bërë të ditur se e mbështesin marrëveshjen e vitit 2015 si dhe deklaratën e 2 presidentëve. Ata gjithashtu pranojnë që raportet e komisioneve të aprovuara nga qeveria e Kosovës të bashkëngjiten propozimit për demarkacionin, si orientim dhe informim i deputetëve, shkruan rtv21.tv.

Hoti kërkon konsensus, që do t’i tejkalonte interesat e partive politike. Ai i ka ftuar kolegët e tij që të dakordohen e të votojnë për këtë ligj sot, as nesër e as të hënën, pa pasur nevojë që të priten votat e Listës Serbe.

Nëse jo atëherë seanca më së miri të shtyhet për një kohë më të përshtatshme deri sa të mbërrihen konsensuset./21Media