Hoti sot ka qëndruar në Prizren

I nominuari për kryeministër nga LAA, Avdullah Hoti sot ka qëndruar në Prizren ku së bashku me deputetin e LDK-së, Anton Quni, janë takuar me Rasim Demirin, kryetari i partisë VAKAT dhe nga atje ka theksuar se do të vazhdojnë të punojnë për të përmirësuar jetën e komunitetit boshnjak në të gjithë Kosovën.

“Ne Prizren, me Ministrin Rasim Demiri, kryetar i Vakatit dhe tash deputet i kuvendit te Kosoves, dhe deputetin e legjislatures se kaluar Qerim Bajrami. Kemi pasur bashkepunim te shkelqyer gjate ketij mandati dhe do te vazhdojme te punojme bashke edhe ne mandatin e ardhshem per te permiresuar jeten e komunitetit boshnjak ne gjithe Kosoven”, thuhet në postimin e Hotit në Facebook./21Media