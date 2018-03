Pas mbledhjes deklarohet shefi i GP të LDK-së

Pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, në të cilën nuk kishte kuorum për të përcaktuar seancën e ardhshme, kryetari sipas të drejtës së tij kushtetuese, vendosi që të dielën të mbahet seanca në ora 18:00, tha shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti.

“Duket se ka shumë dilema në mes koalicionit qeverisës, në mes të AAK-së dhe PDK-së, a do të behët kjo pjesë e marrëveshjes, apo do të behët si aneks. Ne do të paraqitemi të dielën në ora 18:00 dhe do ta shqyrtojmë marrëveshjen e vitit 2015”, tha Hoti.