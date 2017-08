Ai tha se LAA-n i shqyrtojn kandidaturat tjera për kryetar

Shefi i Grupit Parlamentar të koalicionit,LAA ,Avdullah Hoti ka thënë se koalicioni do të sillet në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, por nuk do të heqin dorë nga e drejta e tyre si shumicë.

“Qëndrimi jonë është i qartë. Për ne është i papranueshëm kandidati që është fol deri tash sepse është person i padenjë për të udhëhequr Kuvendin. Për kandidatura tjera ne i shqyrtojmë”, tha Hoti.