Sipas Hotit LDK-ja po përgatitet për zgjedhje të reja

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti në konferencën e kësaj partie për gazetarë tha se kjo parti po përgatitet për zgjedhje të reja.

“Ne po përgatitemi për zgjedhje të reja. Ne po përgatitemi për platformën e re qeverisëse”, tha Hoti.

Ai në konferencë dha arsyet pse Qeveria Haradinaj duhetë të japë dorëheqje. “Jemi te shqetësum që qeveria nuk i përgjigjet Kuvendit, kryeministri e ministrat nuk u përgjigjën pyetjeve. E vetmja mënyrë komunikimi ka mbetur interpelanca. Në këtë situatë ku shumica parlamentare e braktis Kuvendin zgjedhjet e reja janë zgjidhje”, tha Hoti.

Ai deklaroi se LDK-ja do ta përkrahë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit.

“Demarkacioni do të kalojë pasi LDK ka dhënë mbështetje. Sapo të kalojë kjo, do t’i shihni hapat konkretë që do t’i marrë LDK për ta rrëzuar qeverinë”, tha Hoti.

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së tha se “kjo qeveri është themelu për të marrë vendime të mëdha. Asnjë vendim i madh nuk është marrë”.

Hoti foli edhe për ndarjen e mjeteve nga qeveria prej rezervave shtetërore. Tha se 5,6 milionë euro janë ndarë nga këto rezerva për gjashtë muaj nga Qeveria Haradinaj.