Hoxha thotë se Strategjinë e Zgjerimit e BE-së është pozitive për Kosovën

Hoxha thotë se Strategjinë e Zgjerimit e BE-së është pozitive për Kosovën

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, e sheh si mjaft pozitive dhe moment kthese për të ardhmen e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në veçanti Kosovës, Strategjinë e Zgjerimit të BE-së.

“Reformat që kërkohen nga Kosova janë substanciale dhe prekin sektorët më të rëndësishëm. Konsideroj se një nga përfitimet është fakti se BE bëri të qartë se në cilat fusha duhet fokusuar dhe cilat sektorë duhet reformuar e fuqizuar”, tha Hoxha.

Sipas saj, Kosova duhet të fokusohet në fuqizimin e sundimit të ligjit, sigurinë dhe migracionin, zhvillimin social dhe ekonomik, si dhe marrëdhëniet me shtetet fqinje. Të gjitha fushat në të cilat Strategjia e Komisionit Evropian kërkon fokus dhe përparim, janë të domosdoshme për Kosovën.

Ministrja shtoi se fakti se këto fusha janë përmendur shprehimisht duhet të mobilizoj institucionet e Kosovës për punë më intensive për reforma si dhe zotimi se BE do të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor në realizimin e reformave të kërkuara dhe fuqizimin e sektorëve të përcaktuar.

Ajo tha se kjo Strategji thotë se BE nuk do të importoj probleme, që është një mesazh për Serbinë se duhet vazhduar dialogu me rezultate konkrete dhe nuk do të mund të anëtarësohet në BE pas zgjidhur problemin me Kosovën, dhe se Serbia duhet ta kuptojë se dialogu do të përmbyllet vetëm me një marrëveshje të pranueshme nga të dy palët.

Hoxha theksoi perspektivën e pa-diskutueshme evropiane për Kosovën, duke ndërtuar institucionet, shtetin demokratik dhe me ekonomi të qëndrueshme.

“Sfida e parë ka qenë krijimi i institucioneve kurse sfida e vazhdueshme është reformimi dhe fuqizimi i tyre. Shpallja e pavarësisë ka sjellë një dinamikë të re dhe sigurisht sfida të tjera”, tha Hoxha, duke vënë theksin te Marrëveshja e Stabilizim Asociimit me BE-në.

Ministrja mori pjesë në Konferencën “Momenti i ri për zgjerimin në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova?”, ku morën pjesë përfaqësues të Zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadorë e ekspertë të integrimit evropian./21Media