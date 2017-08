Hoxhaj ka thënë se se Kosova në fund të dialogut me Beogradin duhet të bëhet anëtare e OKB-së

Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka deklaruar se Kosova në fund të dialogut me Beogradin duhet të bëhet anëtare e OKB-së.

Ai në një intervistë për gazetën vjeneze “Der Standard” ka thënë se Kosova nuk duhet më të bisedojë për cështje teknike, veç se dialogu me mbështetjen e SHBA-ve dhe BE-së të shkojë në fazën finale ku Kosova do të fitojë vendin e saj në OKB, si dhe pranimin të Kosovës nga ana e Serbisë.

Sipas tij ekzistojnë shtete në botë që nuk e pranojnë njëra tjetrën por të paktën nuk e bllokojnë anëtarësimin në OKB. Sipas Hoxhajt derisa Serbia nuk e njeh Kosovën shtet nuk mund të ketë proces të pajtimit në mes dy popujve.

Ai po ashtu foli edhe për krijimin e Qeverisë për të cilën tha se beson se do te bëhet së shpejti.

“PAN si fitues ka të drejtë që këtë javë ta prezantojë kryetarin e Kuvendit. Ai do të jetë kryetari i deritashëm, Kadri Veseli. Ne po presim që brenda pak kohë pastaj të krijohet edhe Qeveria” tha Hoxhaj.

I pyetur se a do të marr pjesë edhe Bexhet Pacolli në krijimin e Qeverisë, Hoxhaj tha: “Unë e kam kuptuar nga Veseli dhe Ramush Haradinaj se ka pas një bisedë me Pacollin. Nëse ai na përkrah atëherë do të kishim mjaftueshëm vota”.

Ndërkohë që si prioritet të Qeverisë se re Hoxhaj përmendi liberalizimin e vizave. Anipse ky vendim është kundërshtuar më herët nga Ramush Haradinaj. Hoxhaj tha se kjo mund të bëhej nëse Qeveria e re do te rishikonte të dhënat. Por sipas tij, deri në fund të vitit ky proces do të duhej të përfundonte. / 21Media