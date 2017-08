Hoxhaj: Në kohën e duhur do të demonstrojmë që i kemi votat e nevojshme

Hoxhaj: Në kohën e duhur do të demonstrojmë që i kemi votat e nevojshme

Enver Hoxhaj nga koalicioni PAN në një prononcim për media ritheksoi kërkesën e këtij subjekti që të shtyhet seanca, por tha se atë e mbylli drejtuesi i Kuvendit Adem Mikullovci. “Tash i takon sekretarisë së Kuvendit që ta interpretojë këtë fakt të ri legal, por kurdo që seanca e radhës të mbahet ne si partner të koalicionit do të dalim me propozimin për kryetar të Kuvendit për nënkryetar të Kuvendit dhe do të vazhdojmë me tutje”, ka deklaruar ndër tjerash ai./21Media