+447961064763 -numri emergjent për qytetarët e e Kosovës

Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nëpërmjet Ambasadës në Mbretërinë e Bashkuar do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet zyrtare të Mançesterit dhe do të përcjellë me vëmendje të veçantë situatën e krijuar në mënyrë që të sigurojë informatat më të reja në lidhje me këtë ngjarje dhe nëse janë prekur shtetasit e Kosovës.

Ata kanë vënë një numër në dispozicion, për qytetarët e Kosovës të prekur në këtë ngjarje./21Media

