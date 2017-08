Hoxhaj ka thënë se derisa nuk respektohet vullneti i të gjitha partive politike nuk marrin pjesë në seancë

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj në takimin konsultativ të partive politike, ka thënë se nuk do të marrinë pjesë në vazhdimin e seancës së nesërme të caktuar nga kryesuesi i Kuvendi i Kosovës, pa një konsensus në mes subjekteve politike.

Ai tha se janë të vendosur që ta ushtrojnë të drejtën e tyre për kryetarin e Kuvendit.

“Kandidati jonë do të jetë Kadri Veseli dhe zgjedhja e tij siç është edhe zgjedhja e Haradinajt për kryeministër të jenë të pandashme. Ne nuk marrim pjesë në seancë, ju mund të hyni në atë sallë sa herë të doni por ne nuk marrim pjesë derisa nuk respektohet vullneti i të gjitha partive politike. Në momentin që ju ta respektoni këtë ne do të jemi në atë sallë dhe do ta propozojmë kandidatin”, tha ai.