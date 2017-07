Hungaria do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme në BE për të demonstruar solidaritet me polakët

Kryeministri hungarez, Viktor Orban premtoi sot se do të mbrojë Poloninë kundër procesit hetimor të Brukselit, ndërsa Varshava rrezikon sanksione të BE-së pas reformave gjyqësore të diskutueshme.

“Në interes të Evropës dhe me frymën e miqësisë së vjetër hungarezo-polake, fushata e tepruar hetimore kundër Polonisë nuk mundet kurrë të përmbushet me sukses”, u shpreh lideri populist, gjatë një vizite në Rumani, raporton AFP.

“Hungaria do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme ligjore në Bashkimin Evropian për të demonstruar solidaritet me polakët”, theksoi ai gjatë një fjalimi të përvitshëm në Universitetin e verës në Baile Tusnad, një qytet i Transilvanisë me pakicë të konsiderueshme hungareze.

Senati polak, i dominuar nga konservatorët miratoi dje në mbrëmje një reformë të diskutueshme të Gjykatës së Lartë, pavarësisht paralajmërimeve të BE-së, thirrjeve të Uashingtonit dhe protestave masive.