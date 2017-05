Hyrrem në Festivalin e Kanës

Aktorja e njohur turke Meryem Uzerli u tregua e suksesshme në shumë projekte në kinematografike turke. Kurse sivjet ajo ishte e pranishme edhe në Festivalin e Filmit në Kanë.

Ajo shkëlqeu përkrah yjeve të ndryshme botërore. Ndërkaq nuk hezitoi që të realizojë fotografi edhe me aktorin e famshëm hollivudian Will Smith. Këtë foto ajo e ka ndarë bashkë me ndjekësit e saj në Instagram.

Kujtojmë se aktoren turke e njohim për interpretimin e rolit të Hyrremti, në serialin “Sulltani”, i cili u shfaq edhe në RTV21./21Media

