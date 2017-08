Problem vetëm mungesa e pompave për mbushje me hidrogjen

Problem vetëm mungesa e pompave për mbushje me hidrogjen

Vetura e fundit me hidrogjen nga prodhuesi më i madh i veturave në Korenë e Jugut, Hyundai Motor Co ka marr vëmendjen e shumë adhuruesve të veturave në mbarë botën.

Vetura sportive e gjeneratës së dytë e kompanisë do të nxirret në fillim të vitit të ardhshëm. Nga Hyundai thonë se vetura e ardhshme do të udhëtojë 40 % më shumë se gjenerata e parë, Tucson ix FCEV, e nxjerrë në vitin 2013.

“Pika kryesore e shitjes së produktit tonë, veturës së plotë elektrike është kilometrazhi i saj me një mbushje të vetme. Gjenerata e parë e veturës plotësisht elektrike, TUCSON mund të ngiste 415 kilometra për një mbushje të vetme. Gjenerata jonë e ardhshme e këtyre veturave, që pritet të nxirren së shpejti, ka një përmirësim të jashtëzakonshëm në largësinë e ngasjes. Mund t’i kalojë 580 kilometra me një mbushje të vetme dhe përparimi i mëtejmë po bëhet që të klalojë 800 kilometra me standardet evropiane, ” tha drejtori i marketingut për Kore, Ryu Chang Sung, transmeton rtv21.tv

Veturat me qeli të lëndës djegëse nuk lirojnë gazra sikur veturat krejtësisht elektrike. Sidoqoftë, ato mund të mbushen për 2-3 minuta ndryshe nga veturat elektrike që marrin disa orë për t’u rimbushur.

Por mungesa e pompave për mbushje me hidrogjen është parë si pengesë për përvetësimin në masë.

Toyota, Honda dhe General Motors, po ashtu, janë duke investuar shumë në teknologjinë e veturave me qeli me lëndë djegëse, por këto vetura po joshin më pak njerëz sesa ato elektrike, që mund të gjejnë stacione për mbushje shumë më lehtë.

Koreja e Jugut planifikon të rrisë numrin e pompave për mbushje me hidrogjen nga 16 sa janë sivjet, në 100 deri në vitin 2020 për ta shtuar dukshëm shitjen e këtyre veturave

Vendi synon të ketë 10 mijë vetura me qeli me lëndë djegëse në rrugët e veta deri në vitin 2020 si pjesë e planeve për të zvogëluar ndotjen e ajrit, thanë nga Ministria e tyre e mjedisit. Kjo do të ishte rritje nga 121 vetura me qeli me lëndë djegëse në vitin 2016. Nga Hyundai thanë se planifikojnë të punojnë ngushtë me qeverinë.

“Qeveria ka bërë plan që të furnizojë me 10,000 vetura deri në vitin 2020 dhe ne do të bashkëpunojmë ngushtë me qeverinë për të zgjidhur problemet, si, infrastruktura e mbushjes ose ndërgjegjësimi i njerëzve për produktin. Ne do të përpiqemi shumë që të përmbushim parashikimet e qeverisë nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë” thotë Sung.

Hyundai Motor Co. po ashtu planifikon të zë hapin me garën për veturat elektrike me vetura elektrike me më shumë kilometra të kaluar për një mbushje.

Kompania planifikon të nxjerrë edhe veturën elektrike me brez të ngasjes prej 500 kilometrash pas 2021. Para verës së ardhshme, planifikon të nxjerrë një veturë të vogël sportive elektrike me brez të ngasjes prej 390 kilometrave për një mbushje. Në vitin 2021, marka e tyre e veturave luksoze Genesis do të nxjerrë një veturë elektrike model, po ashtu./21Media