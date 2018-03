Akuzohet për vrasje të 17 personave

I dyshuari në një shkëmbim zjarri në një shkollë në Florida, Nicolas Cruz (19), u paraqit në gjykatë për një seancë, dhe me këtë rast ai nuk foli asnjë fjalë.

Në seancën dëgjimore, kishte rregulla për konfidencialitetin e dokumenteve të gjykatës dhe gjykatësja i rrethit Elizabeth Scherer tha se angazhohet ‘për një hapje më të madhe’.

Cruz është akuzuar për vrasjen e 17 personave dhe plagosjen e 15 të tjerëve në një sulm që ai kreu javën e kaluar në një shkollë të mesme.

Avokatët e tij thanë se ai do të deklaronte fajin nëse prokurorët dakordohen të mos kërkojnë dënim me vdekje. Vendimi lidhur me këtë nuk është marrë.