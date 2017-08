Benjamin zhytet në lumin Isar për udhëtimin e tij

I lodhur nga rutina e marrjes së një autobusi, apo vajtjes me biçikletë në punë çdo ditë, si dhe i stresuar nga rrugët plot trafik të Mynihut, Benjamin David ka marrë tashmë një vendim: do të shkojë në punë me not.

Tani ai paketon laptopin dhe rrobat në një çantë rezistente ndaj ujit, e vendos atë mbi shpinë, vesh kostumin e notit dhe zhytet në lumin Isar për udhëtimin e tij.

“Unë shkoja në punë me biçikletë apo autobus, ndonjëherë edhe në këmbë. Por më duhej shumë kohë. Sot rryma në lumë duket e fortë dhe do të më duhen vetëm 12 minuta për të arritur. Është bukur, freskohesh dhe arrin shpejt”, tha Benjamin David, banor i Mynihut.

Lokali i birrës ku ai punon ndodhet pranë lumit dhe frekuentohet shumë nga banorët e Mynihut, edhe për shkak të lokalit me rërë në breg./21Media