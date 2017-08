Poezi nga Dritëro Agolli

Une jam i burgosuri yt

Rroj me prangat që t’i më ke vënë

Po çudi as qelia s’më mbyt

Dhe s’më mbyt as dritarja e zezë

Kur t’i prangat m’i hodhe në mish

Une i putha duart e tua

Eshtë rast i pashembullt ta dish

Që xhelatin ta puth a ta dua

I përndjekuri yt erotik

I përndjekur të mbetet gjithmonë

Erotim i mirë a i lig

Hidhmi duart në fyt, torturomë

Ky burgim sa do zgjasë s’e di

I përjetshëm do kisha dëshirë

Vec ti eja më shih në qeli

Të perndjekurit tënd i vjen mirë.