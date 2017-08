Sulmuesi suedez pritet të vazhdojë me ‘Djajtë e Kuq’

Zlatan Ibrahimoviq do të vazhdojë të jetë futbollist i Manchester United.

Sulmuesi suedez është shumë pranë rikthimit te klubi nga Old Trafford. Ibra i cili u largua nga United në qershor kur i përfundoi edhe kontrata me gjigantin, me insistimin e Jose Mourinhos është bindur që të rikthehet përsëri në ekip.

Ish-reprezentuesi suedez po rikuperohet në kohë rekord nga lëndimi i rëndë në gju që pësoi në muajin prill dhe kjo është një nga arsyet kryesore që drejtuesit e Manchester United po negociojnë me Ibrahimoviqin për të arritur një marrëveshje të re bashkëpunimi.

Ai pritet të kthehet në fushë në muajin dhjetor.