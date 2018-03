Haradinaj: Pa arsim cilësor nuk ka shtet të fortë

Haradinaj: Pa arsim cilësor nuk ka shtet të fortë

lmie Dumani, u shpall mësuesja e vitit, e për të ky çmim do të thotë shumë dhe se do të jetë një shtysë shumë e madhe që të vazhdojë të punojë me nxënësit e saj./21Media