Kryetari i ri Dimovski u pengua nga sigurimi i Mitreskit

Kryetari i ri Dimovski u pengua nga sigurimi i Mitreskit

Situatë e tensionuar para ndërtesës së Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë. Kryesia e re e LSM-së e udhëhequr nga Darko Dimovski, mëngjesin e sotëm u pengua nga sigurimi i tani ish liderit të sindikatës Zhivko Mitreski.

Për fat, incidenti kaloi pa të lënduar. Pas një ore, Dimovski me ekipin e tij hynë në hapësirat e ndërtesës së LSM-së. Mitreskit i dhanë disa orë për t’i mbledhur sendet e tija dhe ta lëshojë zyrën. U arrit marrëveshje që dorëzimi i detyrës së bëhet në orën 15.

Kryetari i ri i LSM-së Dimovski thotë se është emëruar në mënyrë legjitime. Shtoi se do të luftojë për përmirësimin e statusit të punëtorëve, sepse udhëheqësia e vjetër nuk fare nuk është kujdesur për të drejtat e tyre dhe se dirigjohej nga garnitura e kaluar qeverisëse.

“Do t’i japim kohë t’i marrë sendet e veta dhe në orën 3 kur do të paraqitemi, të jetë gati ta bëjmë atë dorëzimin famoz të detyrës. Pas kësaj, ne do të vazhdojmë të punojmë normalisht. E dini se jemi zhvendosur nga zyrat, por tani unë do t’u kërkoj shërbimeve ato t’i bëjnë gati dhe të shohim se në çfarë gjendje janë”, tha Darko Dimovski, U.D. Kryetar i LSM.

Skandal historik dhe ndërrim me dhunë i kryetarit të LSM-së. Kështu Mitreski e komentoi ngjarjen e sotme në ndërtesën e sindikatës. Ai thotë se me këtë u rrënua legjitimiteti i Kongresit të 19 të LSM-së dhe vota e mbi 100 mijë personave që kanë votuar për Mitreskin. Me vendimin e Regjistrit Qendror me të cilin largohet nga funksioni kryetari i zgjedhur në mënyrë legjitime, ndërsa emërohet një person që madje s’është as anëtar i LSM-së, u rrënua vetë sistemi juridik i vendit – shpjegon Mitreski.

“Sot u shkaktua një precedent i vërtetë historik dhe u rrënua sistemi juridik i Maqedonisë. Nuk u respektua as urdhri i Prokurorisë Themelore Publike e cila, për shkak të dokumenteve të falsifikuara ndaloi regjistrimin e Darko Dimovskit. Sot ky urdhër, nga ana e Regjistrit Qendror fare nuk u respektua dhe kjo gjë paraqet vepër penale”, u shpreh Zhivko Mitrevski, Kryetar i deritanishëm i LSM.

Mitreski paralajmëroi vepër penale edhe kundër drejtores së sapoemëruar të Regjistrit Qendror, nga ku reaguan përmes një kumtese.

“Në regjistrin e personave të tjerë juridikë, në bazë të Vendimit numër 08-8191/2 të datës 14.11.2016 të sjellë nga ministrja për punë dhe politikë sociale Frosina Remenski dhe në bazë të vendimit numër 08-8191/14 të datës 04.08.2017 të sjellë nga ministrja për punë dhe politikë sociale Milla Carovska, u bë evidentimi i ndërrimit të personit të autorizuar për të përfaqësuar Lidhjen e Sindikatave të Maqedonisë.”

Në orën 15, kur u arrit pajtim që të bëhet dorëzimi i detyrës, Mitreski nuk u paraqit në ndërtesën e LSM-së. Dimovski u njoftua përmes telefonit se çelësat dhe vulat e zyrës do t’i sjellë një person tjetër. Pas hapjes së dyerve u vërejtën qese dhe kuti përplot me dokumente dhe materiale të vendosura pranë derës. Me këtë mund të konstatohet se Mitreski është përgatitur me kohë për t’u larguar nga funksioni i kreut të LSM-së. Përndryshe, Mitreski në këtë funksion ka qenë që nga viti 2010./21Media