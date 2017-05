Në Kosovë shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë

Me rastin e shënimit të 12 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Infermierisë, në Kosovë organizohet debati “Infermieria zëri që udhëheq”.

Me rastin e shënimit të 12 majit, Ditës Ndërkombëtare të Infermierisë, Kolegji Heimerer në bashkëpunim me Institucioni i Evropës Juglindore për Avancimin e Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore (IEJL-ASHI) organizon debat me temën “Infermieria zëri që udhëheq – Të drejtat e profesionistit shëndetësor, sfidat e avancimit në sistemin shëndetësor dhe në shoqëri”.

Pjesëmarrës në debat do të jenë institucionet relevante; Ministria e Shëndetësisë, Oda e Infermierëve, Kuvendi i Kosovës, Sindikata e Shëndetësisë Kosovare, OJQ-të, Ministria e Arsimit, kryeinfermierë të tri niveleve shëndetësore publike dhe private në Kosovë si dhe mysafir dhe partnerë nga Gjermania. Ndërsa panelistë në debat do të jenë; Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani, Drejtori i SHSKUK, Curr Gjocaj, Zv.Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Mevludi Krasniqi, Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë, Arben Vitija, Deputetët e Kuvendit të Kosovës, znj.Teuta Haxhiu dhe Nehat Baftiu, Kryetari i Odës së Infermierëve, z.Naser Rrustemi, Drejtori Ekzekutiv i Kolegjit Heimerer, z.Petrit Beqiri./21Media

