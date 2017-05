Me moton “SaveLives #SlowDown”, 48 nxënës nga 16 komuna të ndryshme të Kosovës, morën pjesë në edicionin e 5 të garave me biçikleta. Organizuar nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara “Tempulli” në bashkëpunim me Asociacionin Kosovar të Motorizimit AMRKS, kishte për qëllim zhvillimin e shkathtësive për ngasje të biçikletave, njëkohësisht edhe sensibilizimin e qytetarëve për respektimin e shenjave të trafikut, në mënyrë që të reduktohet numri i aksidenteve./21Media

