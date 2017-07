Kampioni i Italisë Juventusi, do ta hapë sezonin e ri të kampionatit të Serise A me ndeshjen ndaj Cagliari në “Allianz Stadium”

Roma do të luajë në Bergamo me Atalanta, Napoli në Bentegodi me Verona, ndërsa Inter do ta presë Fiorentinen, raporton ANSA.

Ky është kalendari i plotë i javës së parë të kampionatit:

Atalanta-Roma

Bologna-Torino

Crotone-Milan

Verona-Napoli

Inter-Fiorentina

Juventus-Cagliari

Lazio-Spal

Sampdoria-Benevento

Sassuolo-Genoa

Udinese-Chievo