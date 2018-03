Sipas Burjanit interpelancat nga deputetët nuk po tregojnë asnjë efikasitet

Seancën e jashtëzakonshme për diskutimin e përjashtimit të AKA-së nga EQAR e ka komentuar edhe analisti Blerim Burjani duke e cilësuar si të kotë pa rezultat dhe vendim efektiv nga Kuvendi i Kosovës.

Sipas tij interpelancat janë bërë me tepër shfryerje e energjisë negative dhe inateve.

“Interpelancat e kota dhe pa rezultat dhe vendim efektive nga Kuvendi. Interpelancat nga deputetët nuk po tregojnë asnjë efiaksitet as nuk po prodhojnë ndonjë vendim të Kuvendit, pra interpelancat po janë më tepër shfryrje e energjisë negative dhe inatet, interplenaca për EQAR duhet të rezultojë me riemerim të pavarur nga politika, për dërgim të njerezve profesional që janë marrë me edukimin së paku 15 vjet, punëtorë të zellshëm shkencorë e jo “analfabet për cilësi”, nëse Kosova dëshiron të jetë pra në listën e e EQAR duhet menjëhere të shkakrojë njerëz që ka çuar aty në kundërshtim me ligjin dhe të zgjedhen tjerët.E njëjta gjë duhet të vlejë edhe Keshillin Drejtues të UP- së urgjent duhet të emrohen njerëz profesional me grad shkencore Prof.Dr. Me pervojë në edukimin e lartë së paku 15 vjet”, ka shkruar Burjani.

Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë ka marrë vendim për përjashtimin e AKA-s duke e arsyetuar se ajo “ka humbur aftësinë e vet për të vepruar në mënyrë autonome me vendimin e shkarkimit nga ministri më 25 shtator 2017”.

Kujtojmë se pas pauzës së drekës nga ora 15:30 do të vazhdojë seanca e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës me të vetmen pikë të rendit të ditës, diskutim lidhur me përjashtimin e AKA-së nga EQAR./21Media