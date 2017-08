Risia e radhës nga Apple

Ekspertët shprehin besimin se Apple për vetëm disa javë do të prezantojë versionin e ri iPhone dhe duket se përdoruesit do të duhet të mësohen edhe me një ndryshim të madh.

Gordon Kelly, bashkëpunëtor i Forbs-it, deklaroi se telefoni i ri nuk do të ketë Touch ID, i cili përdoret qysh nga iPhone 5s në vitin 2013, shkruan Mirror.

“Apple përgatitet për një befasi potenciale për përdoruesit e iPhone 8. Shumica e burimeve të mia besojnë se iPhone 8 nuk do të ketë Touch ID”, ka thënë Kelly.

Sipas tij, një gjë e tillë pritet të ndodhë për shkak të problemeve teknike./21Media