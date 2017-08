Buja ka thënë se aderimi i tij në Nismë nuk është i rastësishëm

Ish-deputeti i PDK-së, Shukri Buja, ka thënë se sot pas një periudhe të gjatë qëndrimi në Partinë Demokratike të Kosovës ka vendosur që të kalojë në radhët e Nismës për Kosovën, pasi që i janë mbyllur të gjitha shtigjet nga PDK-ja.

Ai në një konferencë për media me rastin e aderimit në Nisma, ka deklaruar se kalimi në subjektin e ri politik madje mund të jetë edhe i vonuar, por jo edhe i rastësishëm.

“Pas mbylljes së të gjitha shtigjeve siç thotë Kafka, shtigje të hapura duke ecur dhe unë pas mbylljes së këtyre shtigjeve gjeta një shteg. Dhe atë shteg e gjeta te bashkëluftëtarët e mi, tek shokët e mi të veprimit të ilegales së më hershme, te shokët e mi të veprimit të pas luftës dhe po eci bashkë me ta në drejtim të realizimit të qytetarëve, në veçanti të synimeve programore të Nismës. Nuk është rastësi pse iu bashkova Nismës, sepse këtu gjeta bashkëveprimtarët e mi, këtu do të veproj bashkë me bashkëveprimtarët e mi, të cilët i njoh prej kohësh, janë ndarë më herët se sa unë nga subjekti ku unë ndoshta isha vonuar, po besoj që tash e tutje do të ecim bashkë në mënyrë që të jemi me synimet e Kosovës dhe për qytetarët e Kosovës “, tha Buja.

I pyetur rreth koalicionit të Nismës me PDK-në, Buja u shpreh se do të veprojë me Nismën dhe se do t’i mbështesë vendimet e organeve të kësaj partie.

“Realisht, unë do të veproj me Nismën, e kam parasysh që Nisma e ka një program që e kemi pasur shumë më herët dhe më mirë i konsoliduar, është një program social demokrat perëndimor dhe normalisht që e gjej veten në këtë program dhe unë do t’i nënshtrohemi vendimeve të organeve të Nismës, nuk do të jetë vendim i imi personal dhe në të ardhmen do të shohim se cilat do të jenë vendimet e Nismës për Kosovën për koalicionin, për të gjitha rrjedhat në Kosovë“, ka thënë Buja.

Kryetari i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj ka thënë se Nisma do të jetë edhe më e fuqishme me ardhjen e Shukri Bujës.

“Për Nisma për Kosovën është një moment i rëndësishëm sot, është një moment me të cilin besoj që kjo platformë ose ky vizion politik dhe kjo alternativë politike nga sot do të jetë edhe më e fuqishme seç ka qenë. Z. Buja nga pjesa dërrmuese që jemi, kemi qenë bashkëveprimtarë të hershëm në aktivitetin tonë për lirinë e Kosovës, aktivitetin politik e ushtarak. Kemi gjetur rrugën e përbashkët për të realizuar objektivat dhe idealet tona në kohë të vështira. Pas një shkëputje të shkurtër përsëri jemi në rrugë të përbashkët të realizimit, fuqizimit dhe ndërtimit të shtetit tonë”, tha Limaj.

Ndryshe, Buja ka dhënë dorëheqje kohë më parë nga posti i kryetarit të degës së PDK-së në Lipjan, si dhe nga kryesia e PDK-së, duke thënë se nuk do të jetë kandidat i kësaj partie për kryetar të Komunës së Lipjan.

Arsyet e dorëheqjes së tij, Buja i ka bërë të ditura në një letër pesë faqe që ia ka dërguar kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli dhe kryesisë së partisë. Buja ka qenë kryetar i Komunës së Lipjanit dhe deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së.