Muntari kalon provën dyjavore

Ish-futbollisti i Ganës, Sulley Muntari, nënshkroi sot marrëveshjen me Deportivon deri në fund të sezonit, pasi që kaloi provën dyjavore, konfirmoni klubi spanjoll.

34 vjeçari që nga vera kishte mbetur pa klub, pas shkëputjes së kontratës me Pescara, ndërsa në A Coruna do të bashkëpunojë me ish-bashkëlojtarin nga Milan, Clarence Seedorf, i cili para një kohe ka nisur të punojë si trajner në Deportivo.