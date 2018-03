Ismaili: Së shpejti do të vijë kontingjenti i parë me pajisje moderne për QKUK-në

Ismaili: Së shpejti do të vijë kontingjenti i parë me pajisje moderne për QKUK-në

Ministri i shëndetësisë, Uran Ismaili ka njoftuar se pas grantit prej 1.1 milionë eurove nga Qeveria e Japonisë tani do të vijë edhe kontingjenti i parë me pajisje moderne për QKUK-në që përfshin CT 16, laparaskop, bronkoskop, gastroskop etj.

Ismaili tutje ka thënë se me ardhjen e këtyre paisjeve po fillojmë që ta zgjidhim një nga problemet kryesore, që është mungesa dhe prishja e pajisjeve.

“Kjo do të jetë vetëm faza e parë e prurjeve të pajisjeve të reja. Në javët dhe muajt në vazhdim do të vijnë edhe aparatura të tjera, të cilat do të ndryshojnë tërësisht dinamikën dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët tanë 👨‍👩‍👧‍👦 ”, ka shkruar Ismaili në Facebook.

Ndryshe, ditë më parë qeveria e Japonisë ka dhënë një grant prej 1.1 milionë euro për shëndetësinë kosovare./21Media