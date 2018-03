Ismaili komentoi edhe miratimin e Koncept-Dokumentit, i cili sipas tij i hap rrugë kategorizimit të pagave edhe për profesionistët shëndetësorë

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili tha se nuk do të ketë reforma në sektorin e shëndetësisë pa rritjen e pagave të atyre që punojnë 24 orë në 7 ditë të javës, që të jenë në gatishmëri të qytetarëve tanë në nevojë.

“Miratimi i Koncept-Dokumentit që bëmë sot në Qeveri, i hap rrugë kategorizimit të pagave edhe për profesionistët shëndetësorë. Unë do të punoj ngushtë me të gjithë akterët me rëndësi, për finalizimin e detajeve që shumë shpejt të vijmë deri te një zgjidhje, e cila është e pranueshme edhe për vetë personelin”, th Ismaili përmes një shkrimi të publikuar në llogarinë e tij “Facebook”.

Sot gjatë mbledhjes së qeverisë, Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar tha se koncept dokumenti i pagave synon të bëjë një sigurim unik të gjitha pagat.