Nora Istrefi larg dietave

Këngëtarja e njohur, Nora Istrefi edhe pas lindjes, shfaqet me një trup të tonifikuar që bashkë me linjat e saj femërore e bëjnë më të pëlqyer për spektatorët. Ndoshta ne do kishim menduar që veç palestrës, për të ruajtur format e mira të trupit, Nora kujdeset edhe për ushqimin.

Megjithatë, një postim i ditës së djeshme, pak para një koncerti në Sarandë, na tregon që Nora kurrsesi nuk është ndër ato femra të fiksuara që kanë përjashtuar nga regjimi ëmbëlsirat dhe çdo ushqim që të shëndosh.

Ajo na tregon një pjatë me dy copa ëmbëlsira, shoqëruar me fruta, që duken shumë të shijshme për t’iu rezistuar dhe e sigurt që Nora nuk e ka bërë atë gabim, me gjithë koston e kalorive.