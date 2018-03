Konkurrencë mes motrash

Ylli televiziv, Kim Kardashian pati një sukses të madh me linjën e saj të parfumeve: Bae, BFF dhe Ride or Die. Por me sa duket Kim ka një synim tjetër tashmë.

Ajo ka vendosur që do të nxjerrë një linjë buzëkuqësh së shpejti, kështu që Kylie Jenner pritet të ketë goxha konkurrencë.

Në fakt në foton që postoi Kim, vihej më shumë re gjoksi i saj i zbuluar sesa buzët por ndoshta pikërisht kështu ajo do të tërheqë vëmendjen për prurjet e reja në KKK Beauty.