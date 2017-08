Gjiko flet për aksidentin e mbrëmshëm

Mbrëmë reperi Gjiko ka pësuar aksident në tunelin e Kalimashit, ku dëmtua vetura e tij. Siç raportohej ai ishte duke shkuar në Velipojë për një koncert.

Ndërkohë Gjiko përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se është në gjendje të mirë, si dhe ka shkruar se është kthyer më i fortë se kurrë, ndërkaq është prekur nga siç ka shkruar dashuria e njerëzve për të, shkruan rtv21.tv

“E Shrytzoj rastin me e falenderu Zotin qe ma dha edhe ni shanse me mujt me kone ktu nmesin e juaj. Me naten e promshit e kutova qe kom shume njerz rreth vetit qe kan kurgjo tjeter pos dashni ❤️ jom kthy ma i fort se kurr , gjithmone kom mu kon afer juve ! Shihem sonte ne Rahovec.”, ka shkruar Gjiko, ku ka publikuar një fotografi pranë veturës së dëmtuar. /21Media