Raundi i ndeshjeve të “play-off”-it në UEFA Ligën e Kampionëve fillon nesër

Në organizimin më të madh të Evropës në nivelin e klubeve, 10 ekipet e fundit që do të marrin pjesë në grupe do të përcaktohen në raundin e “play-off”-it me ndeshjet që do të luhen nesër dhe më 16 gusht. Ndërsa ndeshjet e kthimit do të luhen më 22 dhe 23 gusht, raporton Anadolu Agency (AA).

Programi i ndeshjeve në raundin e “play-off”-it në Ligën e Kampionëve është siç vijon:

Nesër:

18.00 Karabag (Azerbajxhan) – Kopenhag (Danimarkë)

20.45 Sporting Lisbon (Portugali) – Steaua Bukuresht (Rumani)

20.45 Hoffenheim (Gjermani) – Liverpool (Angli)

20.45 Young Boys (Zvicër) – CSKA Moskova (Rusi)

20.45 APOEL (Qiproja Greke) – Slavia Prag (Çeki)

16 gusht:

20.45 Medipol Başakşehir (Turqi) – Sevilla (Spanjë)

20.45 Napoli (Itali) – Nice (Francë)

20.45 Olympiakos (Greqi) – Rijeka (Kroaci)

20.45 Celtic (Skoci) – Astana (Kazakistan)

20.45 Hapoel Beer-Sheva (Izrael) – Maribor (Slloveni).