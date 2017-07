Pasojat e sanksioneve amerikane kundër Rusisë

Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë edhe një hap drejtë miratimit të sanksioneve të ashpra kundër Rusisë, për shkak të përzierjes së pretenduar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në Amerikë vitin e kaluar dhe nëse ligji miratohet, kjo do ti pamundësonte presidentit amerikan, Donald Trump, që të merr vendim për heqjen e sanksioneve kundër Rusisë. Përkundër faktit se kjo masë është tejet e popullarizuar në Amerikë, në Evropë ajo është pritur me kundërshtim të ashpër dhe kundër sanksioneve janë shprehur madje edhe disa prej aleatëve më të ngushtë të Uashingtonit, me arsyetimin se këto sanksione do të dëmtojnë ekonomitë e tyre dhe se këto shtete nuk do të qëndrojnë të heshtura, nëse sanksionet hyjnë në fuqi. Pas miratimit të ligjit nga Dhoma e Përfaqësuesve e Kongresit amerikan, këtë pritet ta bëjë edhe Senati, ndërsa administrata e Trampit ende nuk ka qartësuar se a do ta nënshkruaj presidenti ligjin. Nëse kjo ndodh, atëherë duket se Bashkimi Evropian është i gatshëm që për këtë të ndëshkoi Amerikën, përjell rtv21.tv

Ligji i ri i mundëson Washingtonit që të sanksionojë të gjitha kompanitë, pra edhe ato evropiane, të cilat janë të përfshira në projektet energjetike të Rusisë. Kjo para se gjithash do të mund të pengonte ndërtimin e gazsjellësit të madh për gaz natyror, i cili do të lidh Rusinë me Evropën. Bëhet fjalë për projektin “Rrjedha Veriore 2”, i cili është pronë e gjigantit energjetik rus, Gazprom, e në realizimin e të cilit janë përfshirë edhe investues nga Evropa. Evropa ka në dispozicion një seri të masave të cilat mund ti përdor, për të mbrojtur interesat e saj. Bashkimi Evropian mund të zbatoi në jetë rregulloret e veçanta, për tu mbrojtur nga politika amerikane, e madje të ndaloi marrëdhëniet afariste me disa kompani të caktuara amerikane.

Megjithatë, për të hyrë në fuqi këto masa, ato duhet të marrin pëlqimin e të gjitha shteteve anëtare dhe nuk është e sigurt se kjo do të ndodh. Shtetet anëtare të unionit nga Evropa Qendrore dhe Lindore janë më pak të interesuara për projektin Rrjedha Veriore 2, ngase sipas tyre, ky projekt e bën Evropën edhe më të varur nga gazi rus./21Media