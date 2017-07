Conor McGregor është një nga personazhet më kontrovers të ditëve moderne

Conor McGregor është një nga personazhet më kontrovers të ditëve moderne

Ndeshja e tij e pritshme me boksierin e pamposhtur Floyd Mayweather ka bërë bujë të madhe, duke i vendosur në pamje të parë të dy “luftëtarët”, ku çdo veprim i tyre është përcjellë nga të gjithë.

Gjatë një përbaljjeje mes tyre në një konferencë shtypi, McGregor kishte veshur një kostum të mbishkruar gjithandej me fjalët “F**k You”, që u bë menjëherë hit në internet.

Tani McGregor dhe rrobaqepësi i kostumit David August janë bashkuar për të prodhuar kostumin për një masë të gjërë. Ai do të jetë në shitje për një kohë të limituar, do të marrë 12 deri në 15 javë për tu prodhuar dhe do të kushtojë hiq më pak se 6 mijë e 500 dollarë.

Ata të cilën kanë dëshirë të posedojnë një kostum të tillë, shumë shpejt do të mund ta blejnë./21Media