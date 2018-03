Gëzoni atmosferën misterioze të procesit të krijimit të filmave

Teksa teknologjitë e prodhimit të filmave bëhen më të avancuara, shohim gjithnjë e më shumë elemente speciale që dalin në jetë në ekranin e madh, shkruan rtv21.tv

Më poshtë keni mundësinë të shikoni disa fotografi dhe të krahasoni procesin e filmimit me rezultatin përfundimtar që shohim në kinematë./21Media

Deadpool

Guardians of the Galaxy

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Harry Potter

Twilight

The Matrix

Pirates of the Caribbean

Cinderella

Godzilla

The Lord of the Rings