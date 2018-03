Nje grua shembull,nje nene e perkryer, nje person qe pa te nuk mund ta imagjinoj jeten. Faleminderit Zotit qe TI je nena ime ❤ Urime 8 marsi mam 🌹🌹🌹

A post shared by bleromuharremi (@bleromuharremi) on Mar 8, 2018 at 5:58am PST