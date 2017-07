10 vjet pas në kohë

Për mirë apo për keq shumë gjëra kanë ndryshuar në 10 vjetët e fundit dhe interneti është shembulli më i qartë.

Tenyearsago.io është një ueb sajt i cili ju kthen 10 vjet pas në kohë për tu treguar sesi ngjan faqe specifike në atë kohë.

Nëse vizitoni faqen e Shtëpisë së Bardhë do të shikoni sesi ngjante ueb sajti i Presidentit Bush. Në botën e lojrave IGN kishte ngelur ende tek Call of Duty 4 ndërsa Apple thoshte “Say Hello të iPhone.”

Ndërsa dizajni ka ndryshuar substancialisht, përmbajtja ngelet e njëjta. Reddit vijon të jetë liberal dhe Fox News kokëfortë.

Ueb sajti i YouTube vazhdon të dominohen nga vlog brothers. Ky sajt ngjall nostalgjinë tuaj. Përmbajtje rifreskohen çdo ditë prandaj ja vlen ta vizitoni.