Rita Ora tregoi se është supersticioze

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora dje gjatë parakalimit në tapetin e kuq të ceremonisë së ndarjes së çmimeve Brit Awards 2018, ka shkëlqyer e veshur me një fustan të bardhë me fije teksa kishte të zbuluar supet, gjë që e bënte të shkëlqente Ritën.

Ajo çfarë ra në sy më shumë në veshjen e saj, ishin edhe aksesorët. Rita kishte vendosur një varëse në qafë, me simbolin e syrit. Ky simbol ishte edhe në një byzylyk të Ritës. Ajo gjithashtu kishte vendosur dhëmbin e saj të floririt, mbi të cilin kishte vizatuar simbolin e nusepashkës, çfarë do të thotë se Rita beson se ky insekt i sjell fat.

Rita tregoi se me këta tre aksesorë mbrohet nga syri i keq.

Ndryshe, Rita e ndezi skenën e ngjarjes së madhe të ndarjes së çmimeve “Brit Awards” në Britani. Ajo performoi disa këngë duke përfshirë edhe këngën “Four You”, që e solli në bashkëpunim me Liam Paynen./21Media