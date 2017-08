Thashethemet se si do të duket versioni më i ri i Iphone kanë filluar që nga lansimi i iPhone 7, dhe tashmë një prej mostrave ka dalë

Danny Widget, ka kanalin e vet zyrtar në Youtube ku prezanton teknologjinë më të re, dhe siç duke ai ka marrë prototipat më të ri të iPhone 8. Ajo çka bie në sy është që kompania Apple sipas videos të publikuar nga Widget, nuk do të nxjerr në treg iPhone me ngjyrën rose gold, e cila është një prej ngjyrave më të shitura të telefonave.

Ngjyra rozë pretendohet se do të zëvendësohet me ngjyrë bakri të artë, dhe sipas Dannyt kjo ngjyrë është mjaft e shëmtuar. Ende nuk dihet saktë se si do të duket produkti përfundimtar mirëpo fansat e iPhone janë mjaft të shqetësuar se ngjyra rose gold nuk do të jetë më e pranishme në treg. /21Media