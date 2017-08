Zgjidhja e duhur për atletet tuaja

Atletet e bardha janë mjaft të bukura për t’u veshur në verë, por janë të vështira për t’i mbajtur të pastra nga pluhri.

Nëse ju shkon në mendje se zgjidhja është duke i futur në lavatriçe, ne do ju themi se është më e lehtë akoma. Me një përbërës që të gjitha vajzat besoj e kanë, atletet e tuaja do jenë të bardha si bora.

Acetoni do t’i bëjë atletet të bardha sikur sapo t’i kishit blerë. Mjafton të lyeni pambukun me pak aceton dhe të pastroni të gjithë pjesën e gomës së atleteve të bardha.