Deficit i edukatoreve dhe kujdestareve

Nga shtatori, prindërit do të kenë mundësi që t′i dërgojnë fëmijët e tyre në çerdhe edhe gjatë orëve të pasdites. Ministrja për punë dhe politike sociale, Milla Carovska, tha se, çerdhet do të fillojnë me punë në dy turne, në pajtueshmëri me vendimin e miratuar në seancën qeveritare.

“Plani për punësim duhet të jetë në pajtueshmëri me numrin e fëmijëve. Duhet të planifikojmë se a do të investojmë në çerdhe të reja. Këtë projekt e planifikojmë më shumë se një muaj, së bashku me të gjitha komunat. Ku ka nevojë, aty do të investojmë”, u shpreh Milla Carevska, ministre e MPPS, shkruan TV21.TV

Nga Komuna e Karposhit, thonë se kjo masë është sjellë shumë vonë, sepse për shkak të zgjedhjeve lokale nuk mund të punësohen edukatore, kujdestare, kuzhiniere dhe pastruese.

“Pse nuk e bënë këtë para dy muajve? Të japin miratim për punësime, që të mund kjo masë të hyjë në fuqi nga një shtatori. Kështu që, parashtrohet pyetja, a e kemi 50% e nevojshëm të të punësuarve? Për shkak se nuk mund të punësohen persona shtesë para zgjedhjeve lokale, a do me thënë kjo se kuadron me të cilin disponojmë duhet ta ndajmë në dy ndërrime? Kjo është pa logjikshme”, tha Stefço Jakimovski, Kryetar i komunës së Karposhit.

Nga Komuna e Çairit, e përshëndetën vendimin e MPPS-së, por i porositën ministrinë të kujdeset edhe për pjesën e financimit dhe sigurimit të kuadrove të nevojshme.

“Komuna e Çairit e përshëndet masën e MPPS-së dhe vlerësojmë që kjo do të ndikoj në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Besojmë se ministria ka marrë parasysh të gjitha mekanizmat për mjete financiare të iniciuara nga kjo masë”, tha Kushtrim Alla, komuna e Çairit.

Deri në fund të këtij viti, do të hapen 13 objekte të reja, me çka do të rritet kapaciteti i çerdheve për 670 fëmijë. Për pyetjen e gazetarëve në lidhje me hapjen e çerdheve të reja gjatë vitit 2018, ministrja tha se tashmë kanë plan të cilin nuk mund ta publikojnë derisa nuk përfundojnë negociatat me Ministrinë e Financave, në lidhje me mjetet e miratuara nga buxheti./21Media