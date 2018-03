Ismaili falënderon qeverinë e Japonisë

Ministri i shëndetësisë së Kosovës, Uran Ismaili ka njoftuar se qeveria e Japonisë ka dhënë një grant prej 1.1 milionë euro për shëndetësinë kosovare.

Sipas Ismaili mjetet do të përdoren për furnizim me aparaturë moderne për spitalet tona.

“1.1 milion euro grant nga Qeveria e Japonisë për shëndetësinë kosovare 👩‍🔬. Ky grant shumë i rëndësishëm, do të përdoret për furnizim me aparaturë moderne për spitalet tona 🏥. Në javët në vijim do të nënshkruajmë edhe marrëveshje të tjera të cilat do të ndikojnë direkt në përmirësimin e sektorit tonë shëndetësor. Faleminderit Japoni. 🇽🇰 🇯🇵”, thuhet në postimin e Ismailit në Facebook./21Media